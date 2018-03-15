FAVARA(AG): C'è un topo morto nelle cucine e Nas chiude ristorante

FAVARA(AG): C'è un topo morto nelle cucine

Chiuso un ristorante per il mancato rispetto delle normative relative all’igiene e alla salute. In azione i carabinieri della Tenenza di Favara e il personale del Nas di Palermo.

Troppe le violazioni accertate dai militari dell’Arma, all’interno dell’attività di ristorazione, in territorio di Favara.

Prodotti ittici e caseari mal conservati, alimenti carenti della necessaria tracciabilità, persino un topo morto presente nelle cucine, in bella vista.

Gli accertamenti svolti dagli esperti del Nas hanno consentito di sequestrare, circa 550 chili tra carne, vino, olio, prodotti ittici e caseari, tutti scaduti, in cattivo stato di conservazione, oppure dalla provenienza incerta.

I carabinieri hanno, inoltre, fatto intervenire il personale sanitario ispettivo dell’Asp di Agrigento, che ha contestualmente emesso un provvedimento di sospensione dell’attività produttiva, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro.