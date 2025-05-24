FAVIGNANA, 18ENNE ARRESTATO PER AVER ACCOLTELLATO LA MADRE DELLA FIDANZATA E IL COMPAGNO: DUE FERITI GRAVI

I carabinieri di Favignana (Trapani) hanno arrestato un giovane di 18 anni accusato di avere accoltellato un uomo di 47 anni e la compagna di 45 anni.I militari sono intervenuti nella struttura sanita...

I carabinieri di Favignana (Trapani) hanno arrestato un giovane di 18 anni accusato di avere accoltellato un uomo di 47 anni e la compagna di 45 anni.

I militari sono intervenuti nella struttura sanitaria dell'isola chiamati dai medici perché erano arrivate due persone ferite.

Sono scattate le indagini e dalle testimonianze delle vittime sono subito riusciti a rintracciare e arrestare, per lesioni personali aggravate, il ragazzo, trovato nella propria abitazione con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.

Il giovane avrebbe aggredito anche il personale sanitario del 118, sferrando calci sul mezzo di soccorso, danneggiandolo.

Secondo una prima ricostruzione l'aggressore stava litigando con la fidanzata in modo molto animato. Sono intervenuti la madre e il compagno della giovane e lui li ha feriti.

Dopo l'udienza di convalida il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre i due feriti sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale di Palermo, con prognosi di diversi giorni.