Fcd Paternò a un passo dalla vittoria del campionato

Cade purtroppo in casa, invece, il Real Paternò: bella vittoria esterna del Paternò Volley. Tutto il riepilogo

95047.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE. Seconda sconfitta consecutiva per il Real Paternò che oggi pomeriggio è caduto tra le mura amiche contro il Belvedere Città Giardino. Vittoria di misura (0-1) per gli ospiti che hanno colto una vittoria che li consolida al secondo posto in graduatoria (tallonati dal Real Avola). Proprio oggi il Biancavilla ha matematicamente centrato il salto di categoria in Eccellenza. In classifica, il Real Paternò è stato raggiunto al quart’ultimo posto dal Città di Mascalucia.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA. La capolista Fcd Paternò si è sbarazzato con un perentorio 6-1 del malcapitato Junior Aci Sant’Antonio. Mattatore dell’incontro è stato Leoncavallo (autore di una tripletta), poi doppietta Fiorello e gol di Romano. Per gli ospiti, a segno Piccinini. I rossoazzurri di mister Turi Palumbo viaggiano ad una media impressionante: hanno toccato quota 40 punti in classifica e le dirette inseguitrici sono distanti anni luce: il Piano Tavola è a 32 punti, i Cappuccini a 31. La promozione è davvero a un passo.

Pareggia (2-2) il San Biagio contro il Vaccarizzo.

Federica Mendolaro (Paternò Volley)

PALLAVOLO FEMMINILE. Il Paternò Volley infila la terza vittoria consecutiva. Le atlete rossoazzurre si sono imposte sul campo della PGS Juvenilia Catania per 3-1 (19-25, 25-20, 19-25, 18-25) e salgono così a quota 32 punti nella classifica del Girone C della Serie C. Un successo fondamentale, in chiave play-off, in vista della sfida casalinga di sabato alle 18 contro il Conad Volley.