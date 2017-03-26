FCD PATERNO' CALCIO PROMOSSO IN PROMOZIONE
A cura di Redazione
26 marzo 2017 18:37
FCD PATERNO' CALCIO espugna il campo di Fiumefreddo 4 a 2 con doppietta di Virgillito e gol di Castelli e Fiorello e con 3 giornate d'anticipo vola in Promozione
E’ un risultato che da lustro a FCD PATERNO' CALCIO e nel contempo premia la passione ed i sacrifici profusi giornalmente dai dirigenti, l’impegno dei giocatori e dei tecnici, ed il sostegno della tifoseria.
(foto pagina facebook)
