FCD PATERNO' CALCIO PROMOSSO IN PROMOZIONE

FCD PATERNO' CALCIO espugna  il campo di Fiumefreddo 4 a 2 con doppietta di Virgillito e gol di Castelli e Fiorello e con 3 giornate d'anticipo vola in PromozioneE' un risultato che da lustro a FCD PA...

26 marzo 2017 18:37
FCD PATERNO' CALCIO espugna  il campo di Fiumefreddo 4 a 2 con doppietta di Virgillito e gol di Castelli e Fiorello e con 3 giornate d'anticipo vola in Promozione

E’ un risultato che da lustro a FCD PATERNO' CALCIO  e nel contempo premia la passione ed i sacrifici profusi giornalmente dai dirigenti, l’impegno dei giocatori e dei tecnici, ed il sostegno della tifoseria.

