Fcd Paternò, vittoria e rimonta pazzesca

Nella domenica sportiva calcistica, cade invece il Real Paternò a Pachino

95047.it Domenica in chiaroscuro per i colori rossoazzurri del calcio. Nel campionato di Promozione, uno sfortunato Real Paternò raccoglie meno di quello che semina e cade, in trasferta, a Pachino: 1-0 il risultato finale a favore dei padroni di casa. In classifica il Real resta al quartultimo posto in graduatoria a quota 18 punti in condominio con l'Adrano. Nel prossimo turno, la formazione allenata da mister Busetta riposerà.

In Terza Categoria, strepitosa vittoria della capolista Fcd Paternò a Catania contro i Cappuccini. 4-3 il risultato finale a favore della formazione del tecnico Turi Palumbo: una doppietta di Coppola, e le reti di Magrì e Pecorino hanno consentito di portare a casa una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato. Alla fine del primo tempo il Paternò era sotto 3-1: poi, la vittoria - strepitosa - in rimonta. Domenica prossima si torna al "Falcone-Borsellino".