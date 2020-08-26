FCE: DA SETTEMBRE BIGLIETTO UNICO PER BUS E LITTORINA E NUOVI PREZZI

A partire da martedì 1 settembre, entrerà in vigore, su tutta la linea extraurbana, il nuovo sistema di tariffazione “UNICA FCE”.Il sistema prevede l’adozione di un’unica tariffazione e consente di ut...

Il sistema prevede l’adozione di un’unica tariffazione e consente di utilizzare, indifferentemente, per il proprio viaggio, il treno o le autolinee, per la tratta da percorrere, in funzione della fascia chilometrica acquistata.

Il nuovo sistema semplifica considerevolmente il piano tariffario; le tariffe infatti faranno riferimento solo a otto fasce chilometriche, così come esposto in tabella. Oltre alla scelta della fascia tariffaria, che dipende dalla distanza da percorrere, il sistema prevede quattro tipologie di titoli di viaggio: corsa semplice, giornaliero (solo per la fascia “intera linea”), abbonamento mensile e abbonamento settimanale.

I titoli avranno tutti validità solare.

Biglietto di corsa semplice: è attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore.

Biglietto giornaliero: è attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore sull’intera linea.

Abbonamento mensile: è attivo dal primo all’ultimo giorno del mese in cui è rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici delle stazioni, sia con personale che automatiche, o nei punti vendita autorizzati.

Abbonamento settimanale: è attivo dal primo all’ultimo giorno della settimana in cui è rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici delle stazioni, sia con personale che automatiche, o nei punti vendita autorizzati.

Il titolo di viaggio acquistato e in corso di validità permette infine di utilizzare anche la metropolitana per tutto il periodo di validità. In coerenza con il nuovo sistema di tariffazione extraurbano, anche gli abbonamenti della metropolitana avranno tutti validità solare.