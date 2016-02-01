FCE - Informazioni di servizio

Si avvisano i Sig. Viaggiatori che giorno 04 febbraio 2016, in occasione dei festeggiamenti Agatini, da inizio esercizio e fino alle ore 15, tutte le corse automobilistiche in arrivo ed in partenza d...

Si avvisano i Sig. Viaggiatori che giorno 04 febbraio 2016, in occasione dei festeggiamenti Agatini, da inizio esercizio e fino alle ore 15, tutte le corse automobilistiche in arrivo ed in partenza da Catania effettueranno capolinea in corrispondenza del P.zzale Rocco Chinnici (Ciminiere). L'orario di partenza dal P.zzale Rocco Chinnici, delle corse dirette a M.bianco - P.tavola -Paternò - Adrano e Randazzo,è posticipato di cinque minuti,rispetto al vigente orario di partenza da Catania Porto.Nella giornata in questione,tutte le corse Lineri -Catania e viceversa transiteranno dal Viale M. Rapisardi,con capolinea P.zzale Rocco Chinnici.

In occasione delle festività agatine, il servizio METRO sarà gratuito per tutti i passeggeri, nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 febbraio.

Venerdì 5 inoltre il servizio sarà prolungato fino alla mezzanotte.

NUOVE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO - FERROVIA

FONTE: www.circumetnea.it