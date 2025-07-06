FDI SUL CASO GALVAGNO: "NESSUNO SCONTO, MA PRIMA SERVONO CERTEZZE"

"A livello nazionale stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno ed Elvira Amata, girano carte in maniera non regolare: questo genera tristezza.Stiamo cercando di capire i fatti, non vogli...

"A livello nazionale stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno ed Elvira Amata, girano carte in maniera non regolare: questo genera tristezza.

Stiamo cercando di capire i fatti, non vogliamo sostituirci ai giudici che cercano i reati, noi valutiamo i comportamenti anche se non si configurano reati.

Siamo rigorosi e non facciamo sconti". Così il commissario di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, a proposito dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione il presidente dell'Assemblea siciliana Gaetano Galvagno e l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

"Leggo sulla stampa delle cose che non ritrovo nelle carte che informalmente ho ricevuto, non so se siano ricostruzioni giornalistiche o fatti avvalorati da indagini - aggiunge - Credo che nemmeno gli indagati abbiano documenti a disposizione. Se avessimo un quadro certo come partito potemmo prendere decisioni anche prima delle decisioni della Procura".

E ancora: "Sento il presidente della Regione siciliana Renato Schifani su mille aspetti, l'interlocuzione è continua.

Abbiamo accennato anche alla vicenda dell'indagine della Procura di Palermo, ma sono aspetti delicati". Dimissioni di Gaetano Galvagno in caso di rinvio a giudizio?

"Lo decideremo, non ne abbiamo parlato. Ricordo comunque che FdI è un partito rigoroso".