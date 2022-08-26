FEBBRE E VOMITO TRA I TURISTI, DIVIETO DI BALNEAZIONE IN UN TRATTO DI MARE A LAMPEDUSA

Divieto temporaneo di balneazione, a decorrere da ieri e fino al 10 settembre, nelle acque antistanti a Cala Pisana. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo che l’A...

Nei giorni scorsi, sull’isola si erano registrati tanti casi di febbricola e problemi intestinali, vomito e diarrea, fra turisti ed isolani.

L’Asp di Palermo aveva fatto dei campionamenti di acqua di mare e delle condotte idriche e aveva avviato gli esami batteriologici.

Sono diversi i casi di mare inquinato e di ordinanze di divieti di balneazione imposte da numerosi sindaci in Sicilia nel corso di questa estate. L’ultimo caso riguarda Taormina dove è stato imposto il divieto di balneazione in un tratto di mare di mare, nella frazione di Mazzeo, ed a Leojanni per lo sversamento di acque nere. In particolare, il divieto è scattato per un tratto della spiaggia di Mazzeo.