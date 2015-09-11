Fede e cultura: ecco i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata

Da segnalare, sabato 19, alle 20.30, nella chiesa Santa Maria dell’Alto (la Matrice) il concerto del Coro Lirico Siciliano diretto dal basso Francesco Costa

È stato presentato ufficialmente il programma dei festeggiamenti settembrini in onore della Madonna Addolorata. Nei saloni della chiesa Maria Santissima Annunziata (ex Monastero), si è tenuta la conferenza stampa che ha illustrato il ricco programma.

Saranno in particolare due gli eventi culturali che affiancheranno il percorso liturgico: mercoledì 16 settembre alle ore 19.30 presso la chiesa Santa Margherita verrà proiettato un percorso fotografico commemorativo a cura di Giuseppe Barbagiovanni ed Emidio Sarpietro, sulla visita a Paternò della Reliquia di S.Giovanni Paolo II (avvenuta, come si ricorderà, lo scorso anno ed in concomitanza ai festeggiamenti dell’Addolorata). Sabato 19, alle 20.30, nella chiesa Santa Maria dell’Alto (la Matrice) si esibirà in un gran concerto il Coro Lirico Siciliano diretto dal basso Francesco Costa. Fondato nel 2008 è considerato uno dei cori più importanti a livello nazionale ed andrà in scena a Paternò al termine di una brillante stagione lirica al teatro greco di Taormina, proponendo brani tratti dal repertorio sacro e lirico classico legato ai nomi di Verdi, Rossini, Mascagni e Bellini. Un evento, quest'ultimo, sostenuto anche dall’amministrazione comunale e da alcune associazioni no–profit paternesi.