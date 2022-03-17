FEDEZ IN LACRIME: "HO UN PROBLEMA DI SALUTE, MI ASPETTA UN PERCORSO IMPORTANTE"

"Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso.Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare...

Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto". Fedez con gli occhi lucidi, e cedendo alle lacrime in qualche momento, affida a una storia di Instagram una delle confessioni più difficili da fare: rendere nota la propria malattia.

Sui social Fedez, 32 anni ad ottobre, ha condiviso gran parte della sua vita. Tante gioie, dalla nascita dei figli Leone e Vittoria alle tante azioni di solidarietà, stavolta un dolore privato. Ma una scelta ben motivata: "Se questo mio racconto - dice ancora Fedez - riesce a dare conforto anche a una sola persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità. E riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare".

Un lungo video "per esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me", ammette il rapper. "Mi rendo conto che in questi anni, è come se avessi avuto - in questa modalità di comunicazione - una sorta di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio a qualcuno che stava affrontando un momento difficile. Quell'album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me".

Non rivela i dettagli, "non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, la mia famiglia, i miei amici. spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile". Chiara Ferragni, dal profilo Instagram che conta 26 milioni e mezzo di follower, ha subito postato un'immagine sorridente di lei con il marito e Leo e una didascalia in inglese e cuoricini rossi per affermare che "ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto".

L'artista non è, per ora, entrato nel merito della malattia, ma l'interesse mediatico è altissimo, decine e decine i messaggi di incoraggiamento dai fan e dai personaggi noti che lo hanno saputo, tra i primi Mara Venier e Levante.

Si fa notare poi che da una settimana ossia dal tour a Parigi con la famiglia non ha pubblicato post. Andando indietro nel tempo, il 5 dicembre del 2019, ospite a La Confessione sul Nove, aveva detto :"Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla"