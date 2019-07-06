FERMANO E MINACCIANO IL CAMIONISTA SULLA SS121, POI SCAPPANO CON IL RIMORCHIO

Nel corso della notte, giungeva presso la locale Sala Operativa la richiesta di intervento da parte di un camionista che aveva subito una rapina.Le Volanti sono immediatamente intervenuti in via San G...

Le Volanti sono immediatamente intervenuti in via San Giuseppe La Rena ove si trovava l’uomo, il quale, riferiva che mentre si trovava a bordo del suo camion sulla SS121 a Piano Tavola in direzione Catania veniva fermato da un’utilitaria che gli tagliava la strada, bloccando così la sua marcia, e che due uomini vestiti di scuro con passamontagna salivano a bordo del mezzo, minacciandolo con una pistola di sdraiarsi sulla branda della motrice in modo da non vedere il percorso.

Una volta fermatisi, i malfattori hanno separato il rimorchio, contenente collettame vario, dalla motrice per poi recarsi a San Giuseppe La Rena, ove sono scappati dopo aver intimato al conducente del mezzo di non muoversi per qualche minuto.

Ricevuta la segnalazione, la sala operativa ha immediatamente allertato le pattuglie in zona che hanno avviato una immediata e capillare azione di controllo di tutta l’area circostante riuscendo così ad intercettare l’autocarro asportato poco prima, riuscendo così a recuperare tutta la refurtiva.

Il mezzo ancora integro veniva così riconsegnato all’avente diritto.