Fermate due donne al casello di San Gregorio: chiedevano soldi agli automobilisti

Disturbavano gli automobilisti in transito al casello di San Gregorio, chiedendo in modo molesto denaro, ma sono state fermate e identificate dalla Polizia di Stato.

Per le due donne, entrambe di origini rumene, è scattato il Dacur del Questore di Catania, ossia il “Divieto di accesso alle aree urbane”, noto anche come “Daspo Urbano”, misura di prevenzione con la quale è stato imposto ad entrambe di non stazionare e di non frequentare quella zona dove sono state controllate più volte, anche a seguito delle segnalazioni effettuate dai cittadini sulla linea di emergenza.

Veloci a sparire ed altrettanto a ricomparire, le due donne, per lungo tempo, hanno svolto attività di accattonaggio al casello autostradale di San Gregorio, pretendendo dagli automobilisti il pagamento di una somma di denaro di 2 euro, talvolta addirittura anche 5 euro, a fronte dell’indebita distribuzione dei biglietti del pedaggio.

Ad intervenire sono stati i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, i quali le hanno sorprese più volte a stazionare appiedate in area autostradale. Tale condotta, oltre a costituire una violazione alla normativa del Codice della Strada, ha determinato una situazione di pericolo e di intralcio alla viabilità autostradale per tutti gli utenti, tra i quali anche turisti provenienti dall’aeroporto di Catania, che, privi di telepass, hanno subito la loro intermediazione per ottenere un biglietto.

Per tale ragione le due donne, già denunciate per truffa, sono state sanzionate in via amministrativa dagli agenti della Polizia Stradale in ben 77 occasioni.

A seguito della segnalazione trasmessa alla Questura di Catania, i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno potuto istruire un’attività che si è conclusa con l’emissione del provvedimento con cui il Questore ha disposto nei confronti di entrambe l’applicazione del Dacur.

La misura si è resa necessaria per garantire un intervento più incisivo.

Per contrastare il fenomeno dell’accattonaggio ai caselli autostradali e vigilare sul rispetto della normativa del Codice della Strada il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” ha proceduto all’intensificazione dei controlli, soprattutto in questo periodo di grande afflusso di turisti che hanno deciso di trascorrere in Sicilia le loro vacanze.