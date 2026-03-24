Fermato con un fucile rubato in auto: arrestato 25enne domiciliato a Misterbianco

Il costante controllo del territorio esercitato dall’Arma etnea, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, nonché al contrasto della circolazione illegale di armi, a tutela della sicurezza pubblica, ha portato i militari del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante all’arresto di un 25enne, originario dell’ennese ma domiciliato a Misterbianco, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, nel corso di un servizio di pattuglia nel quartiere San Giorgio, gli investigatori hanno scorto un’autovettura il cui conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha assunto un comportamento sospetto e manifestamente molto nervoso. Questo atteggiamento ha indotto i Carabinieri a procedere immediatamente ad un controllo, quindi il ragazzo è stato fermato e identificato per il 25enne ma durante queste operazioni, accampava scuse per allontanarsi, tentando così, senza riuscirvi, di sottrarsi agli accertamenti.

I militari dell’Arma, però, hanno intuito che qualcosa non andava, quindi, hanno deciso di approfondire il controllo mediante una perquisizione personale e dell’auto sulla quale viaggiava.

L’attività ha effettivamente portato a galla il motivo della reticenza del giovane a essere controllato: in un borsone posizionato dietro il sedile lato guida, i Carabinieri hanno trovato, avvolto in un asciugamano, un fucile da caccia calibro 20 con canne e calciolo modificati e sei cartucce dello stesso calibro.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso gli uffici del Nucleo Operativo per le verifiche del caso. Qui, i Carabinieri hanno accertato che quel fucile era stato rubato nel 2022 in Campania, pertanto, per l’uomo, è scattata anche l’accusa di ricettazione oltre che detenzione di arma clandestina.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito al carcere di Catania Piazza Lanza, mentre l’arma sequestrata sarà sottoposta ad ulteriori analisi tecnico-scientifiche.