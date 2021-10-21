FERMATO DALLA SQUADRA MOBILE TIR CON 55 KG DI HASHISH CON DESTINAZIONE ADRANO

Nell’ambito di servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, in esito ad attività info-investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile di...

Nell’ambito di servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, in esito ad attività info-investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di Adrano, gli agenti apprendevano che nella giornata tra il 19 e 20 ottobre u.s., proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in questo centro un autoarticolato, sul cui semirimorchio era riportata una particolare scritta distintiva, che trasportava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Pertanto, sin dalla giornata del 19.10. u.s., veniva predisposto un mirato servizio d’osservazione, pianificato con più unità operative a bordo di autovetture con colori di serie - lungo l’asse autostradale Messina – Catania, Salerno- Reggio Calabria, specificatamente nel tratto Lamezia Terme- Rosarno.

Nella nottata di ieri, 20 ottobre c.m., un’unità operativa intercettava nei pressi dello svincolo autostradale A/3 Rosarno l’autoarticolato che corrispondeva al mezzo che doveva trasportare lo stupefacente destinato al mercato catanese.

Il controllo di polizia effettuato sul veicolo, consentiva di accertare l’identità del conducente del mezzo.

Giunti a Catania, si procedeva alla perquisizione del mezzo in questione, che sortiva il rinvenimento, in un vano del semirimorchio, di 540 panetti di sostanza stupefacente del tipo amnesia haze hashish, per un peso complessivo di Kg. 55,325.

Pertanto, il conducente, Giuseppe Catrini, di 53 anni, veniva tratto in arresto, in violazione all’art. 73 D.P.R. 309/90 ovvero, trasporto e illecita detenzione sostanza stupefacente dalle caratteristiche organolettiche tipiche della amnesia haze hashish