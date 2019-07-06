FERMATO IN AUTO AL CASELLO DI SAN GREGORIO CON OLTRE 3 KG DI COCAINA: ARRESTATO UN “CORRIERE”
La Polizia di Stato ha arrestato CORDI’ Vincenzo, (cl.1989), pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Personale della...
La Polizia di Stato ha arrestato CORDI’ Vincenzo, (cl.1989), pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga”, apprendeva che nella serata di ieri sarebbe giunto in questo centro un corriere proveniente dalla Calabria a bordo di un’autovettura di colore bianco con un ingente carico di cocaina.
Alla luce di quanto appreso, veniva predisposto, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio di osservazione presso i caselli dell’autostrada A18 ME-CT di Giarre - Acireale e San Gregorio (CT).
Dopo alcune ore di paziente attesa, presso il Casello di San Gregorio giungeva un’autovettura Fiat Grande Punto di colore bianco, del tipo segnalato, con a bordo un soggetto, successivamente identificato per CORDI’ Vincenzo.
Il personale operante decideva di bloccare la predetta autovettura e il suo conducente, al fine di procedere ad un controllo più accurato presso gli uffici della Squadra Mobile.
Difatti, occultata all’interno del vano che accoglie la ruota di scorta sotto il bagagliaio del mezzo, sono stati rinvenuti e sequestrati n. 3 involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg.3,485 circa.
La droga del valore di oltre € 150.000, immessa sul mercato, avrebbe fruttato una cifra pari a € 400 mila circa.
Espletate le formalità di rito, CORDI’ Vincenzo è stato associato presso il carcere di Catania piazza Lanza.