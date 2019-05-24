FERMATO PER UN NORMALE CONTROLLO: IN AUTO GLI TROVANO UN MILIONE DI EURO (IN CONTANTI)

Viaggiava con denaro contante per oltre milione, somma della quale non è stato in grado di giustificare la legittima provenienza.Un uomo di 44 anni, C.B., originario della Locride, è stato denunciato...

Un uomo di 44 anni, C.B., originario della Locride, è stato denunciato per ricettazione dagli uomini della Compagnia della Guardia di finanza di Gioia Tauro. Il denaro e l'auto sono stati sequestrati.

I militari, nell'ambito di un servizio di controllo, hanno fermato l'auto, condotta dal quarantaquattrenne, nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno.

Insospettiti dal nervosismo, i finanzieri hanno perquisito l'auto con l'ausilio di un'unità cinofila trovando, dietro il sedile del passeggero, un borsone con il denaro suddiviso in mazzette di vario taglio.

Il controllo allargato al portabagagli ha permesso di trovare altre banconote in una busta di plastica.

Grazie all'uso di apparecchiature scanner si è poi proceduto alla scansione della vettura consentendo di trovare un doppiofondo con apertura meccanica dove era nascosta altra valuta