FERRAGOSTO CON "ALLERTA GIALLA

La Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, mercoledi 15 agosto, che annuncia il livello di allerta gialla sulla Sicilia centro Orientale.

Questo il messaggio della Protezione Civile: “Dalla serata di oggi, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.