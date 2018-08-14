FERRAGOSTO CON "ALLERTA GIALLA"
FERRAGOSTO CON "ALLERTA GIALLA
A cura di Redazione
14 agosto 2018 16:57
La Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, mercoledi 15 agosto, che annuncia il livello di allerta gialla sulla Sicilia centro Orientale.
Questo il messaggio della Protezione Civile: “Dalla serata di oggi, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.