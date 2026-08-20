Ferragosto, controlli a tappeto tra Adrano, Biancavilla, Bronte e Santa Maria di Licodia: multe per quasi 6mila euro

Nei giorni clou dell’estate, la Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di controllo non soltanto nella città di Catania, ma anche nelle zone rurali, dalle pendici dell’Etna al calatino, passando per le zone di villeggiatura lungo la fascia costiera catanese, secondo un piano di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, predisposto dalla Questura di Catania.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno eseguito, nel fine settimana di Ferragosto, una serie di servizi di controllo ad ampio raggio nei territori dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia.

In particolare, gli agenti del Commissariato hanno predisposto attività di controllo nei centri urbani, vigilando nelle strade di collegamento e nei principali punti di snodo del traffico veicolare, nelle zone periferiche e nei luoghi di ritrovo da parte di coloro che stanno trascorrendo l’estate in paese. A Bronte i poliziotti hanno effettuato verifiche lungo il corso principale, ma anche in alcune contrade periferiche.

Inoltre, come accade ogni anno in questo periodo, proprio nei giorni del Ferragosto si assiste ad un significativo incremento degli spostamenti di veicoli verso i sentieri del vulcano. Pertanto, sono stati istituiti posti di controllo, fissi e dinamici, nelle zone di villeggiature delle “Vigne”, nei territori di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia.

In questi casi, i cittadini che trascorrono il periodo estivo nelle zone rurali dell’Etna hanno espresso la loro gratitudine ai poliziotti per il loro servizio di controllo e non sono mancate occasioni di dialogo con i poliziotti che hanno fornito consigli e suggerimenti per tenersi alla larga da truffatori e malintenzionati.

Una parte significativa degli accertamenti espletati in strada dai poliziotti del Commissariato di Adrano sono stati dedicati al monitoraggio delle condotte tenute da automobilisti e motociclisti. Sono state rilevate alcune infrazioni al Codice della Strada legate all’assenza di copertura assicurativa, alla mancanza della revisione periodica del mezzo e alla guida senza patente e ciò ha determinato rispettivamente il sequestro del mezzo, la sospensione dalla circolazione e il ritiro della patente.

In distinte circostanze, inoltre, i poliziotti hanno sorpreso tre conducenti alla guida di veicoli sottoposti a fermo amministrativo e, pertanto, sono state contestate sanzioni per 5.952 euro.

Complessivamente, sono stati identificati 264 persone e controllati 121 veicoli, tra auto e moto.