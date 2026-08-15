Ferragosto in aeroporto per ANPAS Paternò: volontari a Catania per assistere i passeggeri in attesa

I volontari impegnati al fianco dei passeggeri in attesa di conoscere tempi e modalità di partenza

Anche nel giorno di Ferragosto ANPAS Paternò è operativa all’aeroporto di Catania, dove i volontari sono impegnati nell’assistenza ai numerosi passeggeri alle prese con i disagi provocati dall’attività dell’Etna e dalle conseguenti limitazioni al traffico aereo.

Nella mattinata di oggi, sabato 15 agosto, i volontari paternesi hanno raggiunto lo scalo di Fontanarossa per fornire supporto e assistenza alle persone presenti in aeroporto.

«Siamo ad assistere i passeggeri che sono in attesa di capire come e quando partire», fanno sapere da ANPAS Paternò.

Un servizio particolarmente importante in queste ore, considerando l’incertezza che continua a interessare diversi viaggiatori. L'impegno dei volontari, al momento, è previsto fino alle ore 15, anche se la situazione è in continua evoluzione e non è ancora chiaro se l'attività dovrà essere prolungata.

Per ANPAS Paternò, dunque, Ferragosto trascorso al servizio degli altri, con i volontari presenti direttamente nello scalo catanese per offrire sostegno ai passeggeri durante una giornata ancora complicata sul fronte dei collegamenti aerei.

La situazione resta in evoluzione e ulteriori indicazioni sono attese nelle prossime ore.