Ferragosto, traffico record sulla Tangenziale di Catania: quasi 160mila veicoli a Misterbianco

In Sicilia numeri importanti anche sulla Palermo-Catania. Anas: weekend senza criticità rilevanti, da lunedì attesi nuovi flussi di rientro

Weekend di Ferragosto intenso sulle strade siciliane, ma senza particolari criticità. A spiccare sono soprattutto i dati registrati sulla RA15 “Tangenziale di Catania”, dove nei giorni centrali di Ferragosto sono transitati 159.298 veicoli all’altezza di Misterbianco.

È uno dei numeri più significativi comunicati da Anas nel bilancio dei flussi registrati lungo la propria rete stradale e autostradale.

Quasi 160mila transiti sulla Tangenziale di Catania

Il dato relativo a Misterbianco conferma l’elevata pressione di traffico sull’area metropolitana catanese, interessata durante Ferragosto non soltanto dagli spostamenti a lunga percorrenza, ma soprattutto dai movimenti verso località balneari, paesi dell’Etna e mete turistiche della Sicilia orientale.

Secondo Anas, infatti, quello appena trascorso è stato un Ferragosto differente dal tradizionale grande esodo concentrato nel fine settimana. Molti automobilisti, già presenti nelle località di villeggiatura, hanno utilizzato l’auto principalmente per brevi spostamenti, escursioni, giornate al mare e visite nei borghi e nelle aree rurali.

Sicilia, oltre 169mila veicoli sulla A19dir a Palermo

Numeri elevati sono stati registrati anche nel resto dell’Isola.

Sulla A19dir sono transitati 169.455 veicoli presso Palermo.

Sulla A19 Palermo-Catania, invece, Anas ha rilevato:

116.799 veicoli ad Altavilla Milicia ;

38.308 ad Alimena ;

29.915 a Caltavuturo ;

29.809 a Resuttano.

Ma è proprio il dato della Tangenziale di Catania, con 159.298 transiti presso Misterbianco, a evidenziare quanto siano stati consistenti gli spostamenti nell’area etnea durante il weekend.

Anas: «Traffico complessivamente scorrevole»

Nonostante i numeri, il traffico di rientro dal fine settimana di Ferragosto si è mantenuto nel complesso scorrevole.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato come il monitoraggio continuo della rete e la presenza delle squadre Anas abbiano contribuito alla gestione dei flussi.

La tendenza registrata sarebbe quella di rinviare i viaggi più lunghi ai giorni immediatamente successivi al Ferragosto, distribuendo maggiormente le partenze e i rientri.

Da lunedì attesi milioni di nuovi spostamenti

Il traffico, quindi, non è destinato a diminuire immediatamente.

Secondo le stime dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas, da lunedì 17 a giovedì 20 agosto sono previsti complessivamente oltre 34,7 milioni di spostamenti sulle strade italiane.

La giornata più intensa dovrebbe essere proprio lunedì, con circa 8,8 milioni di spostamenti.

Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza, al rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica, soprattutto nelle prossime giornate caratterizzate dal controesodo e dai rientri dalle località turistiche.