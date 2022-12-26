FERRARA, ANZIANI VIVONO IN AUTO: CARABINIERI E ALBERGATORE GLI OFFRONO CENA E LETTO

Potrebbe sembrare la classica storia di Natale intrisa di buoni sentimenti fatta apposta per la ricorrenza, ma è accaduto nella realtà e proprio la vigilia di Natale che due persone in difficoltà sian...

Una coppia di anziani, 65 anni lui e 70 anni lei, sfrattati dalla loro abitazione, avrebbero passato la viglia di Natale nella loro auto se non fossero intervenuti i carabinieri e un albergatore ferrarese che gli hanno offerto cena e alloggio. Nella tarda serata di ieri al 112 di Copparo, in provincia di Ferrara, viene segnalata un'automobile parcheggiata con a bordo due anziani che potevano avere bisogno d'aiuto.

Ai carabinieri del nucleo radiomobile i due raccontano di essere stati sfrattati più di due mesi fa e di vivere nella loro auto da allora. In attesa di attivare i servizi sociali, i carabinieri decidono di portare la coppia in un ristorante di Ro Ferrarese, 'Corte Scanarola', e di offrire a loro spese la cena e un letto caldo per la notte. Anche l'albergatore, una volta conosciuta la storia, ha deciso di fare la sua parte coprendo le spese offerte dai militari.