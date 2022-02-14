FERRARI OMAGGIA LA SICILIA, PRESENTATO IL NUOVO ROSSO TAORMINA ISPIRATO ALL’ETNA
Una livrea passionale, che evoca la Sicilia, l’Etna e omaggia il decimo anniversario della Ferrari Cavalcade, il tour dedicato a clienti delle Rosse più speciali, che proprio nel 2021 hanno potuto gustarsi le bellezze ineguagliabili della Trinacria.
Una verniciatura elegante, che richiama le atmosfere delle località nota al mondo. Suggestiva, per ora è un render, ma sarà presto disponibile.
Grazie al programma di personalizzazione Ferrari Tailor Made, che rende ancora più uniche le vettura di Maranello. Il colore, oltre che sulla carrozzeria, è presente anche in abitacolo e nelle pinze dei freni.
In ogni modo sono infinite le possibilità di finiture su misura. Per godersi al meglio i 1.000 cavalli forniti dal motore endotermico V8 da 780 cv cui si aggiungono i 220 cv erogati da tre motori elettrici, e la trazione integrale.