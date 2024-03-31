FERRARI SI SCHIANTA IN AUTOSTRADA E VA A FUOCO: DUE MORTI NEL VERCELLESE

Grave incidente stradale nel vercellese, sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià, sulla bretella Ivrea-Santhià, dopo la galleria di Passo d'Avenco. Il conducente di un Ferrari con targa svizzera, per...

Grave incidente stradale nel vercellese, sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià, sulla bretella Ivrea-Santhià, dopo la galleria di Passo d'Avenco.

Il conducente di un Ferrari con targa svizzera, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo contro il guardrail. Il bolide ha preso fuoco non lasciando scampo ai due occupanti, morti carbonizzati. Non sono ancora state rese note le generalità degli occupanti della vettura, modello GTC4 Lusso, tra le più potenti del suo segmento.

L'incidente è avvenuto in territorio comunale di Alice Castello poco dopo le 12.30. Stando alle prime indicazioni sulla dinamica, lo schianto si è verificato mentre la vettura viaggiava a una velocità approssimativa di circa 200 km/h, ben oltre il limite massimo consentito dalla legge italiana.

Le fiamme sono divampate immediatamente, senza lasciare il tempo ai due occupanti di uscire dal veicolo. Per estrarre i corpi, i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire tagliando le lamiere della vettura, divenuta pressoché irriconoscibile a causa del fuoco e dello schianto.

La polizia stradale sta ora cercando di procedere all'identificazione dei corpi attraverso i documenti, anche se potrebbero essere andati bruciati, e attraverso la titolarità della vettura.

Stando alle informazioni finora in possesso, non è chiaro se nell'incidente siano coinvolte anche altre vetture.