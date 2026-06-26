Nutella Croissant e Muffin ritirati dal mercato: rischio frammenti metallici, controlla subito il lotto

Il richiamo riguarda alcuni lotti di prodotti da forno surgelati distribuiti anche in Italia. L’azienda invita i consumatori a non consumarli e a restituirli al punto vendita.

Ferrero ha annunciato il richiamo di specifici lotti dei prodotti da forno surgelati Nutella Croissant e Nutella Muffin in diversi Paesi europei, tra cui anche l’Italia, a causa del rischio che alcuni prodotti possano contenere frammenti metallici.

Il provvedimento riguarda soltanto alcuni lotti distribuiti in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. Ferrero precisa che nessun altro prodotto Nutella è interessato dal richiamo e che i consumatori possono continuare a consumare gli altri prodotti come di consueto.

Le autorità per la sicurezza alimentare sono state informate nei rispettivi Paesi. L’azienda sta inoltre collaborando con clienti e partner commerciali per garantire il ritiro dal mercato dei prodotti interessati.

Ai consumatori che dovessero aver acquistato uno dei lotti richiamati viene raccomandato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

I lotti interessati

Nutella Croissant

Lotto L126Z39- , scadenza 06/05/2027

Lotto L133Z39- , scadenza 13/05/2027

Lotto L134Z39-, scadenza 14/05/2027

Nutella Muffin

Lotto L124Z39- , scadenza 04/05/2027

Lotto L125Z39- , scadenza 05/05/2027

Lotto L127Z39- , scadenza 07/05/2027

Lotto L138Z39- , scadenza 18/05/2027

Lotto L139Z39- , scadenza 19/05/2027

Lotto L145Z39- , scadenza 25/05/2027

Lotto L148Z39- , scadenza 28/05/2027

Lotto L149Z39-, scadenza 29/05/2027

Il richiamo è stato disposto in via precauzionale. Chi ha acquistato questi prodotti è invitato a controllare con attenzione il lotto e la data di scadenza riportati sulla confezione.