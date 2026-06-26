Nutella Croissant e Muffin ritirati dal mercato: rischio frammenti metallici, controlla subito il lotto
Il richiamo riguarda alcuni lotti di prodotti da forno surgelati distribuiti anche in Italia. L’azienda invita i consumatori a non consumarli e a restituirli al punto vendita.
Ferrero ha annunciato il richiamo di specifici lotti dei prodotti da forno surgelati Nutella Croissant e Nutella Muffin in diversi Paesi europei, tra cui anche l’Italia, a causa del rischio che alcuni prodotti possano contenere frammenti metallici.
Il provvedimento riguarda soltanto alcuni lotti distribuiti in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. Ferrero precisa che nessun altro prodotto Nutella è interessato dal richiamo e che i consumatori possono continuare a consumare gli altri prodotti come di consueto.
Le autorità per la sicurezza alimentare sono state informate nei rispettivi Paesi. L’azienda sta inoltre collaborando con clienti e partner commerciali per garantire il ritiro dal mercato dei prodotti interessati.
Ai consumatori che dovessero aver acquistato uno dei lotti richiamati viene raccomandato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.
I lotti interessati
Nutella Croissant
Lotto L126Z39-, scadenza 06/05/2027
Lotto L133Z39-, scadenza 13/05/2027
Lotto L134Z39-, scadenza 14/05/2027
Nutella Muffin
Lotto L124Z39-, scadenza 04/05/2027
Lotto L125Z39-, scadenza 05/05/2027
Lotto L127Z39-, scadenza 07/05/2027
Lotto L138Z39-, scadenza 18/05/2027
Lotto L139Z39-, scadenza 19/05/2027
Lotto L145Z39-, scadenza 25/05/2027
Lotto L148Z39-, scadenza 28/05/2027
Lotto L149Z39-, scadenza 29/05/2027
Il richiamo è stato disposto in via precauzionale. Chi ha acquistato questi prodotti è invitato a controllare con attenzione il lotto e la data di scadenza riportati sulla confezione.