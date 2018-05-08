FERROVIA CIRCUMETNEA: MODIFICHE E CAMBI PERCORSO DEGLI AUTOBUS, PER TRANSITO GIRO D'ITALIA

FCE CAMBIO PERCORSO DEGLI AUTOBUS GIORNO 10 MAGGIO

Attraverso il sito istituzionale, la Ferrovia Circumetena comunica che giovedì 10/05/2018,dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

Per transito tappa Giro D'italia,le corse automobilistiche subiranno le seguenti variazioni di percorso e soppressioni:

Tutte le corse in partenza da e per Belpasso,Nicolosi e Ragalna saranno sospesi.

Tutte le corse in arrivo e partenza da Paternò stazione Fce avranno origine e fine presso la fermata Paternò parco del Sole.

Tutte le corse in transito da e per Paternò effettueranno il percorso alternativo: Via Fontana del Lupo,Circonvallazione e viceversa.

Fermate soppresse:Paternò Via Libertà,Stazione Fce Paternò,Via V.Emanuele Paternò.