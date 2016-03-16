Ferrovia Circumetnea Sciopero nazionale venerdi' 18 marzo 2016
A cura di Redazione
16 marzo 2016 21:56
Venerdì 18 marzo 2016, per sciopero della Cub Trasporti dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alla chiusura dell'esercizio. Il servizio delle Autolinee subirà le seguenti soppressioni:
Corsa 12 - 88 - 63 - 57 - 93 - 82 - 305 - 304 - 95 - 92 - 32 - 52 - 1206 - 209 - 210
Per informazioni
AUTOSERVIZI: 095 7601743 - 095 534323 - 095 845734