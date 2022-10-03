"Festa dei Nonni" realizzata da ENOSIS presso l'Ipab/S.Bellia di Paternò.Un evento pensato e dedicato agli anziani ospiti della struttura che ha visto coinvolti i bambini della Don Milani, anziani, ge...

"Festa dei Nonni" realizzata da ENOSIS presso l'Ipab/S.Bellia di Paternò.

Un evento pensato e dedicato agli anziani ospiti della struttura che ha visto coinvolti i bambini della Don Milani, anziani, genitori e volontari ENOSIS.

Momenti pieni di emozioni colorate da canti tradizionali e poesie interpretate dall'artista,scrittrice e volontaria ENOSIS Paola Marchese.

Questo il commento del Presidente di ENOSIS Riccardo Longo :

"Gli anziani sono e rimangono una risorsa della nostra società.

Tutti abbiamo da imparare da una persona avanti negli anni. Le loro esperienze, la loro vita vissuta, le loro idee influenzate dalle tradizioni e da usanze di tempi trascorsi, possano aiutarci a capire meglio il valore stesso della vita, le nostre origini e il modo come impostare il nostro futuro.

Da tutta l'associazione ENOSIS, tanti auguri di vero cuore a tutti i Nonni che si trovano a vivere una fase altrettanto importante della loro esistenza".