FESTA DELLA REPUBBLICA, VIGILI DEL FUOCO CALANO SUL COLOSSEO TRICOLORE DI 2.000 METRI QUADRATI

Duemila metri quadrati, 50 metri per 40, 450 chilogrammi di peso. Sono i numeri del drappo tricolore che per il 78° anniversario della Festa della Repubblica è stato calato dalla facciata più alta del Colosseo da un contingente di 70 vigili del fuoco, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Per “vestire” il Colosseo sono stati impiegati operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che hanno studiato e messo in opera un sistema di corde lungo in totale oltre 2.000 metri, ancorato direttamente sui blocchi dell’anfiteatro e montato con protezioni senza l’utilizzo di chiodi o sistemi di ancoraggio che avrebbero potuto danneggiare il monumento.

La manovra di calata sono state effettuate da 24 vigili del fuoco, suddivisi in gruppi di 8 in corrispondenza di ciascuno dei tre colori della Bandiera. Hanno operato quest’anno anche tre donne vigili del fuoco esperte in manovre su corda.