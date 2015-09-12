Festa di Santa Barbara, 11 mila euro dalla Regione

Bruscolini rispetto agli almeno 175 mila necessari. Lunedì, intanto, torna a riunirsi il Comitato organizzatore della Festa che si è allargato con due new entry

(Clicca per ingrandire)

95047.it Un contributo di poco più di 11 mila euro: 11 mila 324 euro per essere precisi. Bruscolini rispetto agli almeno (nelle stime) 175 mila che serviranno per l’organizzazione della Festa di Santa Barbara, ma tant’è. Il contributo in questione è quello proveniente dalla Regione che ha ufficialmente emanato il relativo decreto dell’assessorato allo Sport e al Turismo. Se si considera che lo scorso anno erano arrivati 8 mila euro, allora è pure andata meglio. Intanto, c’è da cominciare a pensare alla organizzazione della Festa.

Lunedì pomeriggio, in tal senso, torna a riunirsi il Comitato di Santa Barbara: il mandato dei componenti era scaduto lo scorso 31 dicembre ed è stato rinnovato con una determina sindacale che porta la data di fine agosto. Nel Comitato figurano due new entry: si tratta di Franco Tartareso e Antonio Arena.

All’orizzonte, c’è - anzitutto - da far fronte al reperimento delle somme utili all’allestimento della Festa. Una storia identica in copia-carbone ad ogni anno: ovvero, quello di giungere allo stanziamento ufficiale delle somme utili solo all’ultimo giorno di novembre. In pratica, con lo storno delle variazioni al Bilancio che si votano in consiglio. Ed al momento, nulla lascia presagire che quest’anno la situazione possa essere diversa.