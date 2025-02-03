FESTA DI SANT’AGATA, A CATANIA SEQUESTRATI OLTRE 200 ARTICOLI AI VENDITORI AMBULANTI DI GIOCATTOLI

Controlli a tappeto della Polizia di Stato per prevenire fenomeni di illegalità diffusa in città in vista dei festeggiamenti di Sant’Agata, a tutela dei cittadini e dei turisti che affollano strade e...

Controlli a tappeto della Polizia di Stato per prevenire fenomeni di illegalità diffusa in città in vista dei festeggiamenti di Sant’Agata, a tutela dei cittadini e dei turisti che affollano strade e piazze del centro cittadino.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania hanno coordinato un controllo straordinario del territorio finalizzato a verificare la presenza delle licenze e il rispetto delle prescrizioni per la vendita di prodotti da parte di diversi venditori ambulanti, per garantire la sicurezza dei consumatori, a cominciare dagli articoli destinati ai bambini.

In particolare, in piazza Borsellino, sono stati controllati tre furgoni utilizzati per la vendita di giocattoli e palloncini riscontrando gravi infrazioni alla normativa sul commercio stradale e violazioni degli obblighi della certificazione fiscale. Per garantire la sicurezza degli utenti, in particolar modo dei bambini principali fruitori dei prodotti, sono stati sequestrati oltre 200 articoli, tra palloncini e giocattoli di vario genere, come previsto dalla normativa. Sono stati sequestrati anche i relativi carrellini ed espositori metallici. Complessivamente, sono state identificate 8 persone di cui 2 già note alle forze di polizia.

All’interno dei furgoni, sono state trovate alcune bombole contenenti sostanze gassose che, senza precise indicazioni, potrebbero rappresentare un serio rischio per l’incolumità dei cittadini. Pertanto, è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per tutti gli accertamenti specialistici del caso.

In altre zone del centro, come nella centralissima via Etnea, sono stati controllati altri venditori ambulanti di castagne, sanzionati perché svolgevano l’attività di vendita di prodotti alimentari in modo del tutto abusivo.

Come disposto dal Questore di Catania, ulteriori analoghe azioni di prevenzione e contrasto verranno intensificate per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica anche durante i giorni di festa.