FESTA DI SANT'AGATA: DIVIETO STAZIONAMENTO PIAZZA DUOMO, IL PROGRAMMA

Divieto di stazionamento in piazza Duomo con le vie di accesso transennate e sorvegliate dalle forze dell'ordine. Sono tra le iniziative adottate a Catania dal Comitato provinciale per l'ordine e la s...

Divieto di stazionamento in piazza Duomo con le vie di accesso transennate e sorvegliate dalle forze dell'ordine. Sono tra le iniziative adottate a Catania dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per fare fronte al rischio assembramento per la festa di Sant'Agata, per i giorni clou di iniziative per la Patrona della città.

Le forze dell'ordine saranno impiegate nell'intera zona di piazza Duomo e delle vie limitrofe, che sarà transennata con il controllo dei varchi con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile. Il sindaco inoltre emanerà un'ordinanza che vieta lo stazionamento in piazza Duomo nei giorni clou della ricorrenza. "Sappiamo che quest'anno vivremo una Festa diversa - ha dichiarato Pogliese-. I catanesi potranno vivere tutti i momenti liturgici grazie alla diretta che sarà realizzata dalle emittenti regionali, vivendo ugualmente l'intensa devozione a Sant'Agata. I controlli saranno rigorosi, non possiamo permetterci rilassamenti perché la battaglia contro la pandemia non ammette soste o eccezioni, anzi: in questo caso siamo chiamati ad essere ancora più responsabili, nel rispetto di chi ha perso la vita, di chi si trova in una corsia d'ospedale e dei medici e sanitari che stanno profondendo uno sforzo encomiabile per salvare vite umane. Mi appello - ha concluso il sindaco - al senso di responsabilità dei miei concittadini: il modo migliore per manifestare la nostra devozione nella Santa oggi è essere responsabili, verso noi stessi e verso gli altri"

Il programma di giorno 3, 4, 5 e 12 febbraio

Le celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse, senza la presenza fisica dei fedeli e trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e YouTube dell’Arcidiocesi di Catania. Negli stessi giorni la Basilica resterà chiusa.

Il 3 febbraio

Alle ore 12 liturgia della parola a porte chiuse, il sindaco di Catania sarà protagonista dell’offerta della cera in rappresentanza dei cittadini. Si invitano le famiglie a radunarsi in preghiera, nelle proprie case, alle ore 20 e ad accendere un lume rosso davanti all’immagine di Sant’Agata. L’Arcivescovo guiderà la preghiera per mezzo streaming.

Il 4 febbraio

Alle ore 6, l’Arcivescovo – insieme al sindaco – a porte chiuse, parteciperà all’apertura del sacello e presidierà la Messa dell’Aurora. Al termine della celebrazione, il busto reliquiario verrà riposto nel sacello. Alle ore 18, sua eccellenza Monsignor Gristina procederà alla celebrazione dei primi Vespri e rivolgerà il tradizionale messaggio alla città.

Il 5 febbraio

Alle ore 10, l’Arcivescovo presidierà il Pontificale; interverrà soltanto il sindaco a nome dell’intera cittadinanza. Nel corso della giornata, i fedeli e i devoti sono pregati di partecipare alla Santa Messa della solennità nella Chiesa più vicina alla loro abitazione, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Dal 7 all’11 febbraio

Santa Messa alle ore 10 e alle ore 18 in Cattedrale. Giovedì 11 febbraio, alle ore 16,30, sua eccellenza l’Arcivescovo – a porte chiuse e senza la presenza fisica dei fedeli – in diretta streaming sui canali social presidierà la Santa Messa nella Giornata Internazionale dell’Ammalato. Presenti soltanto i Cappellani degli ospedali. Al termine delle celebrazioni si terrà la benedizione con il velo di Sant’Agata.