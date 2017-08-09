FESTA DI SANT’AGATA: IL PROGRAMMA DI AGOSTO

«Giovedì 10 agosto ripeteremo la bellissima esperienza dell’apertura straordinaria del Sacello di Sant’Agata che migliaia di catanesi hanno apprezzato a febbraio e che è stata fortemente voluta dall’a...

«Giovedì 10 agosto ripeteremo la bellissima esperienza dell’apertura straordinaria del Sacello di Sant’Agata che migliaia di catanesi hanno apprezzato a febbraio e che è stata fortemente voluta dall’arcivescovo Salvatore Gristina e dal sindaco Enzo Bianco, in piena condivisione con il parroco della Cattedrale Barbaro Scionti e con tutti noi».

Lo annuncia in una nota il Comitato per la Festa di Sant’Agata, composto dal presidente Francesco Marano, il vice Giuseppe Barletta, il segretario Carlo Zimbone, il tesoriere Roberto Giordano, Teresa Di Blasi, Filippo Donzuso, Mimmo Percolla e il presidente onorario Luigi Maina, illustrando il programma dei festeggiamenti agatini di agosto.

«Nonostante il caldo sarà come sempre una grande emozione anche quest’anno vivere la nostra Patrona nel mese di agosto. Il Sacello sarà aperto dunque giorno 10 con la messa delle ore 18 e fino mezzanotte, e di questo ringraziamo il Capo vara Claudio Consoli e i suoi collaboratori», prosegue la nota.

Altre due le novità importanti quest’anno, previste entrambe per mercoledì 16: la statua di Sant’Agata posta sull’altarino di via Dusmet, vandalizzata nei mesi scorsi, sarà scoperta alle 17.30 da Sindaco e Arcivescovo, dopo il restauro realizzato dall’Accademia di Belle Arti e curato dal Direttore Virgilio Piccari e della Soprintendente ai Beni Culturali Mirella Patanè; la seconda, sempre giorno 16, dopo la tradizionale processione del Velo di Sant’Agata a partire dalle ore 19 con la sosta ed il tradizionale messaggio in via Dusmet, la serata si concluderà alle ore 21 con uno spettacolo di video mapping sulla facciata di Palazzo dei Chierici con la proiezione delle due opere realizzate da Fabrizio Villa per la Festa del 2016 e del 2017 e a seguire con la Notte bianca della cultura, con i musei e i siti culturali della città aperti fino a mezzanotte.

Confermati ovviamente gli altri tradizionali appuntamenti: sabato 12 la Festa di Sant’Euplio (alle 9 la traslazione del Braccio reliquiario del Compatrono nella chiesetta di piazza Borsa e alle 18 la Messa in cattedrale); giovedì 17 agosto, il giorno dedicato all’891mo anniversario del ritorno a Catania delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, alle ore 8 l’apertura del Sacello e la traslazione sull’altare della cattedrale delle Busto reliquiario, alle 19 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo metropolita e la processione delle Reliquie da piazza Duomo, porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele e ritorno in piazza Duomo; si conclude venerdì 18 con la giornata della Solennità della Dedicazione della Cattedrale. Due i concerti previsti in Cattedrale con il Maestro Salvatore Reitano, sabato 12 agosto alle 20 e venerdì 18 alle 20.

«Vogliamo che anche la festa estiva – concludono Marano, Barletta, Zimbone, Giordano, Di Blasi, Donzuso e Percolla – possa essere vissuta con passione e serenità dai tanti catanesi che restano qui ma anche dai tantissimi turisti presenti a Catania. Una Festa di devozione per la nostra Agata, dando sempre un pensiero a chi soffre, ma anche un’occasione per vivere la nostra splendida città».