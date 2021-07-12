FESTEGGIAMENTI EUROPEI IN TRAGEDIA A CALTAGIRONE, 19ENNE MUORE IN INCIDENTE
Un 19enne, Giuseppe Di Martino, è morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Caltagirone che ha coinvolto un'auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto.
Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell'Italia a Euro 2020.
L'impatto è avvenuto non distante dall'ospedale 'Gravina', dove i quattro feriti sono stati subito portati. Nessuno di loro è in pericolo di vita.