FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA BAMBINA 2020

PROGRAMMA 2020SABATO 05 SETTEMBREOre 17.30 Il rintocco delle campane annuncerà alla Città la riapertura della chiesa di Sant'Antonio Abate, a conclusione dei lavori di rifacimento della copertura, con...

PROGRAMMA 2020

SABATO 05 SETTEMBRE

Ore 17.30 Il rintocco delle campane annuncerà alla Città la riapertura della chiesa di Sant'Antonio Abate, a conclusione dei lavori di rifacimento della copertura, consolidamento della torre campanaria e restauro del prospetto.

SABATO 5, DOMENICA 6 E LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

Triduo di preparazione alla Festa della Beata Vergine Maria Bambina

Ore 17.45 recita del Santo Rosario e della Coroncina a Maria Ss. Bambina

Ore 18.30, Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev.do Nunzio Mauro Can. Chirieleison, predicatore del triduo, Parroco della Comunità ecclesiale del Sacro Cuore di Gesù in Paternò e Cantore del Capitolo dell'Insigne Collegiata di Santa Maria dell'Alto.

MARTEDÌ 08 SETTEMBRE

Festa della Beata Vergine Maria Bambina

Ore 08.00 Lo sparo di bombe e il rintocco delle campane annunceranno alla Città il giorno della festa in onore della Vergine Santissima.

Ore 08.30 Recita del Santo Rosario.

Ore 09.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Prevosto Parroco P. Salvatore Patanè, Rettore della chiesa.

Ore 10.30 Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore del triduo.

A conclusione, recita dell'Angelus.

Ore 18.00 Nella chiesa dell'Ex Monastero della Ss. Annunziata, recita del Santo Rosario.

Ore 18.30 Solenne Concelebrazione eucaristica capitolare, presieduta dal Rev.do Vincenzo Can. Algeri, Parroco della Comunità ecclesiale di San Biagio, in Paternò, Decano del Capitolo dell'Insigne Collegiata di Santa Maria dell'Alto.

Parteciperanno alla Celebrazione tutte le Aggregazioni e le Confraternite della Parrocchia.

Seguirà l'atto di affidamento alla Vergine Santissima dell'Alto, titolare della Parrocchia.

Quest'anno a seguito delle disposizioni governative, non è prevista la processione di Maria Santissima Bambina per cui è possibile venerare il simulacro nei giorni del Triduo presso la chiesa di Sant'Antonio, giorno 8 presso la chiesa di Sant'Antonio fino alle ore 13.00, nel pomeriggio sarà portato privatamente presso la chiesa dell'Ex Monastero ove avrà luogo la Celebrazione eucaristica capitolare.