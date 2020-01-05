FESTIVAL DI SANREMO 2020, AMADEUS SVELA: “ECCO CHI SONO I CANTANTI IN GARA”.

Ci sono molte conferme alle voci degli ultimi giorni, ma anche tante sorprese, nella lista degli artisti che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo (che si svolgerà dal 4 al...

Ci sono molte conferme alle voci degli ultimi giorni, ma anche tante sorprese, nella lista degli artisti che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo (che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio), anticipata alla stampa dal direttore artistico Amadeus che poi ospiterà molti di loro nella puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia del suo "I soliti ignoti" di lunedì 6 gennaio, quando saranno svelati anche i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2020.

A questi 24 Big, si aggiungeranno inoltre le otto Nuove Proposte selezionate nelle scorse settimane.

Amadeus ha specificato che la scelta è stata fatta solo basandosi sulle «canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit» e ha anche confermato la presenza al Festival come ospiti di Fiorello, Roberto Benigni, Salmo e Tiziano Ferro che sarà presente in tutte e cinque le serate. Mentre non ci saranno co-conduttrici fisse, ma diverse figure femminili lo affiancheranno ogni sera sul palco dell’Ariston e questo scopo ha contattato anche la giornalista Rula Jebreal.

Tosca e Rita Pavone sono le due artiste che fanno salire da 22 a 24 il numero dei cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo. L'annuncio del direttore artistico e conduttore Amadeus, in diretta su Rai1. Amadeus ha anche confermato gli altri nomi in gara

I 24 BIG IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Marco Masini, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Rita Pavone,Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki, Tosca.

LE 8 NUOVE PROPOSTE

Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Tecla Insolia.