FESTIVAL DI SANREMO, VINCE DIODATO
A cura di Redazione
09 febbraio 2020 07:31
Diodato vince la 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Fai rumore". Secondo Francesco Gabbani con "Viceversa", terzi i Piguini Tattici Nucleari con la canzone "Ringo Starr".
All'artista tarantino anche il premio della critica 'Mia Martini' e quello della Sala Stampa Radio, Tv e Web "Lucio Dalla".
Rancore con il brano Eden vince il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo.