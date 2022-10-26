FESTIVAL INTERNAZIONALE CANORO "NOTE IN RADIO", VOTIAMO LA BELPASSESE FEDERICA TUMELLO
A partecipare al Festival internazionale canoro (canzoni inedite) per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni Note in Radio è proprio una siciliana, l’unica che rappresenterà la regione Sicilia al concorso canoro per la categoria ragazzi che si terrà giorno 31/10/2022 sul palco del teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno.
Con il brano “Tra sogni e realtà” la Belpassese Federica Tumello parteciperà al festival canoro Note in radio.
La famiglia invita tutti a sostenerla con il voto per aiutarla a vincere il Premio Social/Web di Note in Radio accedendo al sondaggio cliccando al seguente link: http://www.noteinradio.it/trasmissione-radiofonica/ oppure al seguente link per sostenerla tramite l’applicazione facebook: https://xoyondo.com/ap/XnniF9YRXJjgAXe
Sarà possibile votare entro e non oltre le ore 22:30 di venerdì 28 Ottobre.
Con l’augurio che la sua terra la sostenga in queste occasioni.