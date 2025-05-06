FIAMMATA DURANTE LA MANUTENZIONE DELL’AUTO: 52ENNE USTIONATO GRAVEMENTE A CATANIA

Catania, 6 maggio 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 11:30 in via Plaia, a Catania, per soccorrere un uomo rimasto ferito durante un’operazione di manutenzione sulla pr...

Catania, 6 maggio 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 11:30 in via Plaia, a Catania, per soccorrere un uomo rimasto ferito durante un’operazione di manutenzione sulla propria auto.

Secondo quanto riferito, una fiammata improvvisa si sarebbe sprigionata mentre l’uomo era impegnato nei lavori, colpendolo in pieno.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania ha provveduto tempestivamente alla messa in sicurezza del veicolo, procedendo al distacco della batteria per evitare ulteriori rischi.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e il personale del 118. L’uomo, un 52enne catanese, ha riportato ustioni alla testa, al torace e agli arti superiori, su circa il 25% della superficie corporea.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, è stato preso in carico dal Trauma Center in codice rosso. Nonostante le gravi ustioni, l’uomo è arrivato cosciente e non intubato. .Attualmente è in cura presso il Centro Grandi Ustioni, in attesa di ricovero.

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.