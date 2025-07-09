Fiamme alla Playa di Catania: in fumo palme e vegetazione
Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11:45, un incendio è scoppiato nella zona di Faro Biscari, nei lidi della Playa di Catania, proprio di fronte al rifornimento Agip, nei pressi dell’area con gli acquascivoli.
Le fiamme hanno interessato una vasta zona, coinvolgendo anche lo spartitraffico centrale, dove si trovano diverse palme, anch’esse avvolte dal fuoco.
Una densa colonna di fumo grigio si è sollevata nel cielo, ben visibile da vari punti della città, generando allarme tra residenti e bagnanti presenti in zona.
Al momento non risultano feriti, ma la situazione è in fase di sviluppo.
Sul posto è intervenuta un autobotte della forestale ed i Vigili del Fuoco
Non si conoscono al momento le cause dell’incendio, né si può escludere alcuna ipotesi, dall’origine accidentale a quella dolosa.
In attesa di ulteriori aggiornamenti.