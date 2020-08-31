FIAMME DAL VANO MOTORE DI UN’AUTO PARCHEGGIATA: PAURA A PATERNÒ
I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti intorno alle ore , in via Pietro Mascagni dove era stato segnalato l’incendio di un’autovettura.
Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore della vettura, una Ford Fiesta, e sono state immediatamente spente dai pompieri.
Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che tutta la vettura venisse distrutta dalle fiamme divampate nel vano motore.
Per fortuna, i danni sono rimasti limitati a metà della vettura e nessuno è rimasto ferito.