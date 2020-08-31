95047

FIAMME DAL VANO MOTORE DI UN’AUTO PARCHEGGIATA: PAURA A PATERNÒ

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti intorno alle ore , in via Pietro Mascagni dove era stato segnalato l’incendio di un’autovettura.Le fiamme si sono sviluppate dal vano m...

A cura di Redazione Redazione
31 agosto 2020 20:09
FIAMME DAL VANO MOTORE DI UN’AUTO PARCHEGGIATA: PAURA A PATERNÒ -
News
Condividi

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti intorno alle ore , in via Pietro Mascagni dove era stato segnalato l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore della vettura, una Ford Fiesta, e sono state immediatamente spente dai pompieri.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che tutta la vettura venisse distrutta dalle fiamme divampate nel vano motore.

Per fortuna, i danni sono rimasti limitati a metà della vettura e nessuno è rimasto ferito.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047