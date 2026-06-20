Fiamme e paura in via Balatelle: tre auto distrutte, fermato il presunto responsabile

Le fiamme sono divampate questa mattina, 20 giugno, intorno alle 7:30 nel quartiere Balatelle. Danneggiate altre due vetture e la facciata di un edificio. Indagano i Carabinieri.

Questa mattina, sabato 20 giugno, un incendio ha coinvolto tre automobili parcheggiate in via Balatelle, a Paternò, nei pressi degli alloggi popolari.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 7:00 quando, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda ha preso fuoco nel piazzale antistante le abitazioni. In pochi minuti le fiamme si sono propagate anche ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze, una Fiat Brava e una Fiat Punto, causando danni ingenti.

Il rogo ha provocato anche danni alla facciata dell'edificio davanti al quale si trovavano le vetture. Il fumo e il forte odore di bruciato hanno richiamato l'attenzione dei residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, evitando che l'incendio potesse estendersi ulteriormente.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto emerso nelle ore successive, i militari dell'Arma avrebbero individuato e fermato il presunto autore del gesto. La sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il bilancio dei danni è pesante sia per i veicoli coinvolti che per l'edificio interessato dal rogo.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.