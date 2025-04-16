FIAMME IN CORSO SUL TETTO DI UN’ABITAZIONE IN CONTRADA GIACONIA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Paura nella serata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, in via Ruggero Leoncavallo, in contrada Giaconia, in territorio di Belpasso non molto lontano dalla stazione, per un incendio scoppiato poco prima...

Paura nella serata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, in via Ruggero Leoncavallo, in contrada Giaconia, in territorio di Belpasso non molto lontano dalla stazione, per un incendio scoppiato poco prima delle ore 22 all'interno di un’abitazione.

Al momento i dettagli sono ancora pochi, ma secondo le prime informazioni le fiamme stanno interessando in maniera intensa il tetto della casa.

Le lingue di fuoco sono ben visibili anche da lontano e, complice il forte vento, si stanno propagando velocemente, rendendo estremamente complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati da un’autobotte e da un’autoscala proveniente da Catania.

Gli operatori stanno lavorando senza sosta per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero conseguenze per le persone.

Notizia in aggiornamento.

