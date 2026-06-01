Fiamme in una palazzina a Misterbianco: Vigili del Fuoco salvano due persone e una cagnolina

Necessario l’intervento di autobotte e autoscala: le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio a quattro elevazioni, in via Garibaldi 156 a Misterbianco (CT).

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile.

A supporto sono state inviate un'autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

L'incendio si è sviluppato al terzo piano dell'edificio e due persone residenti al piano superiore, sono state portate in salvo dai Vigili del Fuoco e consegnate alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto.

All'interno dell'appartamento nel quale si è sviluppato l'incendio si trovava anche Lilly, una cagnolina che è stata anch'essa portata in salvo dai Vigili del Fuoco intervenuti.

L'animale che aveva inalato tanto fumo è stato affidato alle cure dei veterinari e trasferito in una struttura idonea per l'assistenza necessaria.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Presenti sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.