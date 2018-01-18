In fiamme il Lido Le Capannine: vigili a lavoro per tutta la notte

Un incendio si è verificato la notte scorsa, poco dopo le 3,30, all’interno dello stabilimento balneare, “Le Capannine”, in Viale Kennedy a Catania.

Sul posto la squadra del distaccamento Sud, e rinforzi giunti dalla Sede Centrale e dal distaccamento di Paternò.

Ancora da accertare le cause del rogo, che si è protratto fine al mattino e che, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è rimasto confinato ad alcune aree dello stabilimento