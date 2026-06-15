🔴 Fiamme nella notte a Nizza di Sicilia: quattro auto distrutte da un incendio, si indaga sul dolo

Paura sul lungomare di Nizza di Sicilia nella notte. Quattro autovetture sono state devastate dalle fiamme in un incendio che potrebbe avere origine dolosa. Sul caso indagano i Carabinieri.

NIZZA DI SICILIA – Notte di paura sul lungomare di Nizza di Sicilia, dove un violento incendio ha distrutto quattro automobili parcheggiate lungo Via Aldo Moro. Il rogo è divampato nelle prime ore di oggi, lunedì 15 giugno, causando ingenti danni ma, fortunatamente, senza provocare feriti.

L'allarme è scattato poco dopo le 2:30, quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina è giunta la richiesta di intervento. Sul posto sono state immediatamente inviate diverse squadre con autopompa serbatoio (APS), autobotte pompa (ABP) e un pick-up dotato di modulo antincendio.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 3:30 interessando inizialmente due veicoli, una Mercedes GLA e una Nissan Juke. In pochi minuti il fuoco si è propagato ad altre due auto parcheggiate nelle vicinanze, una Fiat Grande Punto e una Fiat Panda.

Il bilancio dei danni è pesante. Tre delle vetture coinvolte sono state completamente distrutte dalle fiamme, mentre la Fiat Panda ha riportato gravi danni nella parte anteriore e all'interno dell'abitacolo.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti fino alle 4:30 circa, quando i Vigili del Fuoco hanno completato le attività di bonifica e i controlli necessari per escludere ulteriori rischi.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l'origine del rogo. Gli accertamenti sono affidati ai militari della Stazione di Roccalumera, impegnati nell'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella ritenuta più probabile sarebbe un gesto doloso. Gli inquirenti sospettano infatti che possa essere stato utilizzato del liquido infiammabile per appiccare il fuoco. Le verifiche sono tuttora in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a ricostruire