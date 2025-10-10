Fiamme questa mattina in un appartamento a Paternò: probabile guasto elettrico, nessun ferito

PATERNÒ – Momenti di grande paura nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre 2025, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile nella zona...

PATERNÒ – Momenti di grande paura nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre 2025, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile nella zona compresa tra via Bassano e via Napoli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero state causate con molta probabilità da un corto circuito verificatosi all’interno dell’abitazione. A dare l’allarme è stato un residente della zona che, accortosi del fumo fuoriuscire dall’edificio, non ha esitato a intervenire ed ha aiutato i presenti a mettersi immediatamente in salvo, contribuendo a evitare che la situazione potesse degenerare.

In pochi minuti sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme all’interno di una delle stanze, hanno richiesto un intervento prolungato: i pompieri sono rimasti sul posto per circa due ore, riuscendo a domare completamente l’incendio e successivamente a mettere in sicurezza l’intera abitazione e l’area circostante, per scongiurare qualsiasi rischio di riaccensione.

In via precauzionale, è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per prestare assistenza sanitaria ai residenti, visibilmente scossi per l’accaduto. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Paternò, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti di rito, utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

L’intervento tempestivo dei soccorritori e la prontezza del vicino hanno impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, evitando conseguenze ben più gravi per le persone e per le abitazioni adiacenti.

Le cause esatte restano ancora in corso di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è quella di un guasto elettrico. L’appartamento, nel frattempo, è stato dichiarato momentaneamente inagibile per permettere le necessarie verifiche tecniche e le operazioni di bonifica.