Fiera di Settembre, il bando va deserto. L’assessore Borzì: “Diamo ancora una settimana”

95047.it Niente da fare. Al bando non si è presentato nessuno ma l’intento è comunque quello di andare avanti. L’organizzazione della Fiera di Settembre, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbe allestirsi dal 18 al 27 del mese prossimo alla villa Moncada, si sta rivelando più ardua del previsto. Una organizzazione da affidare a chi garantirà il maggior aggio percentuale al Comune sulla base del valore della vendita degli spazi espositivi: la base dalla quale si partiva era di 40 mila euro. Il fatto che alla scadenza di venerdì scorso non siano state presentate offerte ha, ovviamente, complicato le cose. Ed allora, il punto è ora: che si fa?

“Il bando, purtroppo, è andato deserto e così lo ripresenteremo in questi giorni, dando un’ulteriore settimana di tempo per chi volesse proporsi - spiega l’assessore alle attività produttive, Agostino Borzì -. Siamo stati contattati da diverse associazioni, che però hanno dovuto fare un passo indietro perché l’attuale situazione di crisi rende difficile reperire espositori. Non è un problema che riguarda solo Paternò, le stesse difficoltà si stanno infatti presentando anche in altre fiere storiche della provincia. Ci auguriamo che questa ulteriore settimana ci dia la possibilità di trovare persone competenti per organizzare al meglio la Fiera di Settembre e contiamo sulla collaborazione degli operatori del settore per la buona riuscita dell’evento”.