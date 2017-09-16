FIERA DI SETTEMBRE INAUGURAZIONE - FOTO
GVerrà inaugurata questa sera alle 19:30 a Paternò la “Fiera di Settembre, che si svolgerà dal 15 al 24 settembre.La Fiera vedrà la partecipazione di una serie di artisti apprezzabili, da Toti e Toti...
16 settembre 2017 09:34
GVerrà inaugurata questa sera alle 19:30 a Paternò la “Fiera di Settembre, che si svolgerà dal 15 al 24 settembre.
La Fiera vedrà la partecipazione di una serie di artisti apprezzabili, da Toti e Totino a Sandro Vergato, ai Violinisti in jeans a Rino Puleo, con il suo atteso Special a Renato Zero, dai fratelli Napoli alle esibizioni di danza e altri ancora.
L’evento si svolgerà all'interno del Giardino Moncada (villa comunale), con i seguenti orari, apertura ore 17, chiusura ore 24.00.
