FILETTI DI ACCIUGHE EUROSPIN, IL MINISTERO ORDINA IL RITIRO: «CONTENGONO ISTAMINA»

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva della marca ATHENA, venduta all'interno dei supermercati Eurospin Italia. Il prodotto, infatti, potrebbe contenere istamina, sostanza che potrebbe dare origine a gravi reazioni allergiche.

Il prodotto richiamato è venduto in vasetti da 80g (peso sgocciolato 42g) fa parte del lotto SK343A con scadenza allo 08/06/2018.

I vasetti sono prodotti in Marocco e importati da Sea Fish Spa di Ospiate di Bollate (Milano).

La catena Eurospin raccomanda di non consumare il prodotto e qualora fosse stato acquistato di riportarlo nel punto vendita in cui è stato preso.

L'istamina è una sostanza tossica prodotta da alcuni pesci che si sviluppa a seguito di una cattiva conservazione del pesce stesso. Questa sostanza può provocare la sindrome sgombroide, un'intossicazione caratterizzata da arrossamento, prurito, mal di testa, difficoltà a deglutire, nausea, vomito e diarrea. Sintomi che compaiono solitamente dopo due ore dall'assunzione del prodotto.